У Зеленского рассказали, как будут вести информационную войну [ Редактировать ]
Заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что в Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе планируют создать всемирный русскоязычный канал.
"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире", - рассказал Кирилл Тимошенко.
По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории России. Он также отметил, что в команде президента Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал.
"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их лучшего контента", - добавил Тимошенко.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский требует уволить главу полиции Днепропетровской области. А также Зеленский назначил внештатного советника.
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