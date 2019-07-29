Заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что в Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе планируют создать всемирный русскоязычный канал.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире", - рассказал Кирилл Тимошенко.

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По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории России. Он также отметил, что в команде президента Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их лучшего контента", - добавил Тимошенко.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский требует уволить главу полиции Днепропетровской области. А также Зеленский назначил внештатного советника.