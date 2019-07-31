В Украину вернулся моряк, которого в Ливии власти обвиняли в совершении правонарушения и удерживали под стражей с 2016 года. Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года", - написал Заяц.

Раньше сообщалось о том, что названа вероятная дата возвращения украинских моряков из России. А также Украина отпустила российских моряков с танкера домой.