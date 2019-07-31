Освобождение моряков: названа вероятная дата возвращения [ Редактировать ]
Задержанных украинских моряков могут вскоре отправить на родину под личное поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой, при этом они продолжат участвовать в судебных и следственных действиях. Соответствующую информацию опубликовала российская газета "Ивестия".
Известно, что вернуться моряки могут до октября этого года.
"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях", - пояснил адвокат моряков Николай Полозов.
Он также добавил, что сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя - следователя, в производстве которого находится дело. Именно следователь должен в установленный законом трехдневный срок вынести решение по этому вопросу.
Также стоит отметить, что в случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.
Раньше сообщалось о том, что Украина отпустила российских моряков с танкера домой.
по теме
Крушение MH-17: Bellingcat узнал имя ключевого фигуранта дела
Совместное расследование Bellingcat, The Insider и McClatchy DC Bureau позволило установить еще одного ключевого фигуранта
Адвокат спростував інформацію про можливе звільнення українських моряків
Уповноважена Верховної Раді з прав людини Людмила Денисова у середу заявила, що домовленості про звільнення досягнуті, натомість адвокат бранців Микола Полозов заявив, що йому про таку домовленість невідомо
Росія повинна віддати Україні захоплених моряків не в форматі обміну - Володимир Зеленський
За словами президента, питання повернення громадян, які перебувають під арештом або засуджені, - не поширюються на військовополонених моряків
Суд в России продлил арест украинским морякам
В Лефортовском районном суде Москвы прошло закрытое заседание суда по делу украинских моряков
Передача украинских моряков: в России назвали условие
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, сделала заявление