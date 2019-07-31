Задержанных украинских моряков могут вскоре отправить на родину под личное поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой, при этом они продолжат участвовать в судебных и следственных действиях. Соответствующую информацию опубликовала российская газета "Ивестия".

Известно, что вернуться моряки могут до октября этого года.

"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях", - пояснил адвокат моряков Николай Полозов.

Он также добавил, что сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя - следователя, в производстве которого находится дело. Именно следователь должен в установленный законом трехдневный срок вынести решение по этому вопросу.

Также стоит отметить, что в случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

Раньше сообщалось о том, что Украина отпустила российских моряков с танкера домой.