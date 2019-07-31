Почему нужно есть хрен [ Редактировать ]
Регулярное наличие хрена в рационе имеет ряд преимуществ благодаря богатому составу корнеплода. Медики рассказали о том, почему нужно есть этот продукт.
Хрен может использоваться по-разному, в том числе как соус, гарнир или приправа. Преимуществом корнеплода является его низкая калорийность, а также он богат клетчаткой и белками. Кроме того, продукт содержит калий, магний, растительные соединения, фолиевую кислоту. Имеющиеся в его составе глюкозинолаты и изотиоцианаты могут похвастаться противораковыми свойствами. Антиоксидант синигрин противостоит свободным радикалам.
Фермент пероксидаза хрена стимулирует противораковые соединения, помогая замедлить распространение злокачественных клеток при раке поджелудочной. При употреблении корнеплода можно побороть симптомы простуды или проблемы, возникающие с дыханием. С осторожностью включать его в свой рацион стоит тем, кто имеет заболевания ЖКТ.
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