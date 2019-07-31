Среди полезных свойств смородины ряд витаминов и минеральных веществ. Так, например, смородину рекомендуют употреблять для укрепления стенок сосудов, тонизации перистальтики кишечника, для возбуждения аппетита.

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Также, по словам медиков - это хорошее средство, которое выводит токсины из организма. Народные медики и знахари тоже говорят о пользе применения красной смородины. Эта ягода полезна для больных сахарным диабетом, для спортсменов для того, чтобы после трудных соревнований восстановить силы. Эта ягода чрезвычайно полезна пожилым.

Врачи говорят, что ягода помогает в профилактике онкозаболеваний, атеросклерозов, инфарктов и инсультов. Однако, констатируют медики, существует группа людей, которым нельзя лакомиться красной смородиной - она не приносит им пользу и может навредить. Это люди, страдающие острыми заболеваниями пищеварительной системы, гепатитами, пониженной свертываемостью крови.

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