Частое употребление специй и перечных соусов может губительно влиять на работу мозга. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Южной Австралии. Известно, что у человека, который ежедневно употребляет чили-соус, может в скором времени развиться деменция.

Специалисты отметили, что у стройных людей при употреблении острых специй значительно снижается память и работоспособность.

Отметим, что до этого ученые говорили о пользе чили, так как оно снижает вес и нормализует артериальное давление. Позже ученые стали рассматривать чили как не совсем полезный продукт.

Ученые также отметили, что воздействию острых перцев подвержены больше люди с низким или нормальным весом.

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