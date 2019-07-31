Чем опасны специи [ Редактировать ]
Частое употребление специй и перечных соусов может губительно влиять на работу мозга. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Южной Австралии. Известно, что у человека, который ежедневно употребляет чили-соус, может в скором времени развиться деменция.
Специалисты отметили, что у стройных людей при употреблении острых специй значительно снижается память и работоспособность.
Отметим, что до этого ученые говорили о пользе чили, так как оно снижает вес и нормализует артериальное давление. Позже ученые стали рассматривать чили как не совсем полезный продукт.
Ученые также отметили, что воздействию острых перцев подвержены больше люди с низким или нормальным весом.
Ранее сообщалось, что кому опасно есть красную смородину, а также кому нельзя есть сало.
по теме
Кому опасно есть красную смородину
Несмотря на то, что красная смородина обладает многими полезными свойствами и веществами, специалисты рассказали о вреде ягоды
Чем опасна жаренная картошка и чипсы
Американскими учеными названа опасность жареного картофеля
Чем опасен кефир
По словам экспертов, кефир полезен лишь для тех, кто не страдает от проблем с ЖКТ
Какие ягоды защищают от рака
Ягода богата различными витаминами и служит превосходной поддержкой для работы всего организма