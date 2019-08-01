В среду, 31 июля, КНДР провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что снаряд нового типа будет играть главную роль в наземных военных операциях.

По данным агентства, испытание научно подтвердило, что тактические данные и технические характеристики крупнокалиберного управляемого реактивного снаряда достигли расчетных числовых показателей, и проверило боевую эффективность всей системы.

Подчеркивается, что испытаниями лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он выразил удовлетворение их результатами и указал, что для сил, которые станут мишенью нового оружия, оно окажется "неминуемым бедствием".

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