КНДР запустила две ракеты [ Редактировать ]
Фото: Reuters
В четверг, 25 июля, Северная Корея осуществила запуск двух ракет, передает информационное агентство "Ренхап".
Согласно имеющейся информации, запуск был осуществлен утром 25 июля в Вонсане. В Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявили, что военные страны отслеживают активность КНДР.
Ранее мы писали о том, что США ввели санкции против компании из-за связей с КНДР.
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