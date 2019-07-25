В четверг, 25 июля, Северная Корея осуществила запуск двух ракет, передает информационное агентство "Ренхап".

Согласно имеющейся информации, запуск был осуществлен утром 25 июля в Вонсане. В Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявили, что военные страны отслеживают активность КНДР.

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