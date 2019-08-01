В четверг, 1 августа, мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины по поводу заявления главы Офиса Президента Андрея Богдана. Об этом он сообщил в Facebook.

Он отметил, что 30 июля 2019 года на пресс-конференции Богдан заявил представителям СМИ, что ему в разговоре предлагали взятку в 20 миллионов долларов.

"Друзья! Я обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки", - написал Кличко.

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По его словам, если и были какие-то обращения, то нужно устанавливать, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением.

"И якобы эта беседа была в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! А такие высказывания Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений", - подчеркнул мэр Киева.

По словам мэра Киева, нужно выяснять, получило ли неправомерную выгоду должностное лицо. Кличко отметил, что после этого следователи должны либо объявить подозрения установленным лицам, или он, в свою очередь, потребует от Богдана извинений за распространение неправдивой информации.

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