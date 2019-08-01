Когда будет создан новый Кабмин: у Зеленского назвали сроки [ Редактировать ]
Новый состав Кабинета министров будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире одного из телеканалов.
По его словам, первое заседание новой Рады будет в начале сентября.
"Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден", - сказал Герус.
Ранее Зеленский дал ответ, когда назначат нового генпрокурора.
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