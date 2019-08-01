Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Зеленский поздравил Нарендру Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на должность премьер-министра Индии.

Собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширения военно-технического сотрудничества.

Читайте также Зеленский подписал два новых указа: о чем они

Стороны положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в заведениях высшего образования Украины, рост внимания индийского кинематографа к нашей стране, традиционную популярность Индии среди украинцев.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский дал ответ, когда назначат нового генпрокурора. А также у Зеленского назвали сроки формирования Кабмина.