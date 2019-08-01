Зеленский подписал два новых указа: о чем они [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа. Один - о назначении руководителя Государственного управления делами, а второй - об увольнении начальника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский дал ответ, когда назначат нового генпрокурора. А также у Зеленского назвали сроки формирования Кабмина.
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