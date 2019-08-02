В столице Украины - Киеве мужчина, у которого проводили обыск в рамках уголовного производства, выпрыгнул с балкона 10-го этажа. Об этом сообщили в пресс-службы полиции Киева.

Полицейские по решению суда проводили в квартире киевлянина обыск в рамках уголовного производства по статье "незаконное изготовление, приобретение или хранение наркотиков". В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази.

Читайте также В Житомире женщина выпала из окна восьмого этажа

Отмечается, что будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые проводили обыск. О происшествии также сообщили в Государственное бюро расследований.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве женщина нашла сына повешенным. А также под Харьковом солдат застрелился из автомата