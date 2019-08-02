Мужчина во время обыска покончил с собой [ Редактировать ]
В столице Украины - Киеве мужчина, у которого проводили обыск в рамках уголовного производства, выпрыгнул с балкона 10-го этажа. Об этом сообщили в пресс-службы полиции Киева.
Полицейские по решению суда проводили в квартире киевлянина обыск в рамках уголовного производства по статье "незаконное изготовление, приобретение или хранение наркотиков". В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази.
Отмечается, что будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые проводили обыск. О происшествии также сообщили в Государственное бюро расследований.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве женщина нашла сына повешенным. А также под Харьковом солдат застрелился из автомата
по теме
В Луганске пытались разлучить мать с ребенком
В Луганской области на границе Украины с Россией задержали гражданина,
На Донбассе люди остались без воды: что произошло
В Донецкой области население лишили доступа к воде
Убийство в Славутиче: стартовал суд над главным обвиняемым
Жестокое убийство в Славутиче: в деле появились новые факты