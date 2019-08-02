В пятницу, 2 августа, в Киеве на вход и выход закрыли одну из главных станций метро "Крещатик". Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в Facebook.

Также на вход и выход закрыты станции "Театральная" и "Университет" на Святошино-Броварской (М1, "красной") по техническим причинам.

Движение по линии организовано на двух участках: от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная".

Ранее сообщалось, что в центре Киева экстренно закрыли метро.