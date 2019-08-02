В Луганской области на границе Украины с Россией задержали гражданина, который тайком от матери пытался вывезти малолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Так, 1 августа, на украинско-российской границе в Луганской области при попытке дачи взятки в размере 5 тысяч российских рублей и 1200 гривен задержан гражданин Украины. Мужчина тайком от матери пытался вывезти малолетнего ребенка в Россию.

Пограничник отказался от указанной неправомерной выгоды в пункте пропуска "Танюшевка".

Сообщается, что правонарушитель задержан. По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве посреди улицы похитили женщину. А также девушку вывезли в лес и жестоко избили.