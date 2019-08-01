В четверг, 1 августа, в Дарницком районе Киева похитили женщину. Возможные похитители уехали вместе с жертвой на Volkswagen Crafter белого цвета. Автомобиль поехал в сторону улицы Ревуцкого, передает "Информатор".

Отмечается, что гос номер авто - АА 9992 РХ.

Правоохранители ввели в столице план "Перехват" около 13:40 и разыскивали автомобиль по ориентировке. В 14:00 автомобиль нашли. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве школьница нашла труп женщины, а также девушку вывезли в лес и жестоко избили.