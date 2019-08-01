В Киеве посреди улицы похитили женщину [ Редактировать ]
В четверг, 1 августа, в Дарницком районе Киева похитили женщину. Возможные похитители уехали вместе с жертвой на Volkswagen Crafter белого цвета. Автомобиль поехал в сторону улицы Ревуцкого, передает "Информатор".
Отмечается, что гос номер авто - АА 9992 РХ.
Правоохранители ввели в столице план "Перехват" около 13:40 и разыскивали автомобиль по ориентировке. В 14:00 автомобиль нашли. Подробности случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что в Киеве школьница нашла труп женщины, а также девушку вывезли в лес и жестоко избили.
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