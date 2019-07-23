В Киеве девушку вывезли в лес и жестоко избили [ Редактировать ]
В Киеве мужчина и женщина похитили девушку и жестоко избили потерпевшую. Известно, что злоумышленники пытались завладеть ее деньгами, передает "Информатор".
Отмечается, что девушка сама согласилась встретиться со своими похитителями, так как те оказались ее знакомыми. Они затолкали ее в машину и отвезли в лес, где применяя физическое насилие, требовали у потерпевшей деньги. Когда девушка отдала им деньги, злоумышленники обрезали ей волосы и отпустили.
После случившегося девушка обратилась в полицию. Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что между фигурантами дела ранее была личная неприязнь. Следователям удалось найти автомобиль, на котором похитили девушку, а также задержать самих злоумышленников.
По результатам следствия, мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), части 2 статьи 186 (грабеж), части 1 статьи 296 (хулиганство), а женщине - по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Следствие, в ходе которого будет установлено мотивы похищения и другие обстоятельства совершения преступления, продолжается.
Ранее сообщалось, что под Киевом автомобиль насмерть сбил людей, а также разъяренная женщина зверски убила мужчину.
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