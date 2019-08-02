Какой сделать макияж: топ крутезных идей [ Редактировать ]
Каждая девушка в современном мире стремится к совершенству. Очень популярно сегодня делать красивый мейк-ап. Ведь он стал неотъемлемой частью в жизни каждой красотки.
Чтобы облегчить вам выбор при нанесении макияжа, мы подобрали самые крутые варианты:
Заметила одну тенденцию у визажистов: капать абсолютно всем быстродействующие сосудосуживающие капли, для того, чтобы выбелить белок глаза, даже если он с виду и так белый, с парочкой сосудиков. Для меня непонятный жест для непонятной красоты. А ты как думаешь, это нормально? ⠀ Помнится, на каком то мастер-классе по макияжу говорили, что капли можно ВСЕМ (и беременным и в *опу раненным). Мол, капли безобидные. Я поверила, но решила проверить информацию. ⠀ Сильно умным быть не надо, чтобы перейти по первой ссылке в интернете и прочитать официальную аннотацию: список противопоказаний огромный. И беременным нельзя, и с низким давлением, и с диабетом...и такое описание у 99% сосудосуживающих препаратов!Получается, прежде чем закапать нужно расспросить клиента об особенностях его здоровья. Но НИКТО это не делает, они просто капают...и советуют другим визажистам, не делая акцент на том, что могут быть противопоказания!! ⠀ С тех пор капли из сумки достаю только в экстренных ситуациях и в качестве первой помощи по желанию клиента. ⠀ Моя задача открыть тебе глаза, если ты мастер! И предостеречь, если ты - клиент. ⠀ Долой красоту в ущерб здоровью😬😐 Согласна? ⠀ ⠀ #макияжпитер #макияжспб #макияж #макияждлясебя #обучениемакияжу #визажист #визажистспб #визажистпитер #свадебныймакияж #свадебныйвизажист #макияжпетергоф #визажистпетергоф #бьютиблогер #яркиймакияж #макияждлясебяспб #вечерниймакияж #eveningmakeup #makeupart #makeupartist #makeuplover #авторскийкурсмакияжа #курсмакияжа #обучение #курсдлясебя #макияжнакаждыйдень #каплидляглаз
Публикация от МАКИЯЖ ОБУЧЕНИЕ СПБ (@makeup.stv)
ТО ЛИ КЛИЕНТКА ТО ЛИ ВИДЕНИЕ. Часть 2 ⠀ ⠀ Увидела ваш интерес, поэтому продолжаю! Кто пропустил - пару постов назад была часть 1. ⠀ Я предлагаю С. собрать ее с утра, до свадебных сборов. От своей опупительной идеи у меня аж закружилась голова, а сердце бешено заколотилось от радости и найденного выхода из этой сложной ситуации.🤣🤣🤣🤣 ⠀ Но не тут то было!! С. это не подходит, так как у нее с утра тоже запланирован ряд важных встреч🤯🤯🤯🤯 ⠀ Спасите-помогите (хотя в голове было совсем нецензурно😂)!! Тогда я спросила невесту К., возможно ли мне приехать немного пораньше, чтобы успеть на вторые сборы. В напряжении ожидаю ее ответ. Отказаться от С. я уже не могу. Это непрофессионально и я ее сильно подставлю, тем более в «высокий сезон» почти все визажисты заняты, поэтому этот вариант я даже не рассматриваю. ⠀ К. любезно соглашается сдвинуть время, для нее это не проблема, ведь в первый раз она записывалась с большим запасом по времени. ⠀ И вот в день Х я отлично провожу день, собирая невесту К. Веселимся, шутим. Сам образ получился очень женственным и очаровательным, таким как хотела видеть невеста🥰. И вот мое время подходит к концу и нужно уходить. ⠀ Практически в дверях я получаю смс от С. «Извините, у меня высокая температура! Я отменила встречи. Оставьте мой денежный задаток за макияж себе за моральные неудоства». БДЫЩ😳🤯💥 ⠀ То ли радоваться, то ли плакать.😹 Тогда мне было сложно выбрать. Это уже сейчас я знаю ответ😃 ⠀ Я осталась у невесты, практически до ее выхода: отлично повеселились и наделали кучу классных фотографий. А потом я проводила ее до машины, помогая нести шлейф платья и пожелала отличного дня❤️ ⠀ День тогда был и правда отличный, совсем не обычный и не серый, но такой Питерский😘 #впитережить ⠀ ⠀ #макияжпитер #макияжспб #макияж #макияждлясебя #обучениемакияжу #визажист #визажистспб #визажистпитер #свадебныймакияж #свадебныйвизажист #макияжпетергоф #визажистпетергоф #бьютиблогер #яркиймакияж #макияждлясебяспб #вечерниймакияж #eveningmakeup #makeupart #makeupartist #makeuplover #авторскийкурсмакияжа #курсмакияжа #обучение #курсдлясебя #макияжнакаждыйдень
Публикация от МАКИЯЖ ОБУЧЕНИЕ СПБ (@makeup.stv)
Выпала я немного из жизни инстаграма 🙈не потому что нечего выставить,а потому что на Мальдивах 🌴 не ловит связь...хотела бы я,что бы это было правдой😂 Но я просто не особо инстаграмный человек,а тут @ket.sl вынуждает прям😄😍 Моя идеальная модель❤️ . . Импровизировали,жаль на фото не так ярко🙄 Необычно,смело,что б глаз радовался 😂 #макияж#визажист#визажистапшеронск#makeup#makeupartist#highlights#instalike#widdling#макияжапшеронск
Публикация от Макияж Апшеронск💄 (@tonkonogova_makeup)
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