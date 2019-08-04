Великобритания отреагировала на новые санкции США против России [ Редактировать ]
В субботу, 3 августа, в МИД Великобритании заявили о том, что их правительство приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с "делом Скрипалей". Об этом написал в своем Twitter новый глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
"Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции о химическом и биологическом оружии в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери. Ответные меры, которые продолжает принимать международное сообщество, показывают, что мы не будем просто стоять и наблюдать за тем, как это ужасное оружие используется без каких-либо последствий", - отметил Рааб.
Ранее сообщалось, что США вводят новые санкции против России.
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