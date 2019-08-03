США объявили новые санкции против России [ Редактировать ]
Государственный департамент США официально объявил о введении второго пакета санкций против России в деле об отравлении Скрипалей. Об этом сообщается в Twitter пресс-секретаря Госдепа Морганы Ортегус.
Как сообщается, новый пакет антироссийских санкций вступит в действие сразу после публикации уведомления в Федеральном реестре, которое ожидается примерно 19 августа. Ограничения продлятся минимум 12 месяцев.
"Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода, если исполнительная ветвь власти установит и удостоверит Конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий, указанных в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его использования", - говорится в заявлении.
Кроме того, в своем заявлении Ортегус в очередной раз обвинила Россию в причастности к инциденту в британском Солсбери.
Ранее сообщалось, что США вышли из ядерного договора с Россией.
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