На 95 году ушел из жизни легендарный режиссер-документалист, обладатель премии "Оскар" Донн Алан Пеннебейкер. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Читайте также Квентин Тарантино завершает кинокарьеру

Пеннебейкер умер в четверг у себя дома в США, заявил сын режиссера.

Одними из самых известных работ стали документальные фильмы о выдающихся музыкантах: Бобе Дилане ("Не оглядывайся", 1967), Элисе Купере ("Элис Купер", 1970), Дэвиде Боуи ("Зигги Стардаст и пауки с Марса", 1973), Джими Хендриксе ("Джими Хендрикс на рок-фестивале в Монтерее", 1986), группе Depeche Mode ("101", 1989) и др.

Пеннебейкер также сотрудничал с несколькими президентами США и создал картины о предвыборных кампаниях Джона Кеннеди и Билла Клинтона.

В 2013 году режиссер был удостоен премии "Оскар" за заслуги в кинематографе.

Ранее мы писали о том, что ушел из жизни известный американский режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс.