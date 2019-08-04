Умер знаменитый режиссер-документалист [ Редактировать ]
На 95 году ушел из жизни легендарный режиссер-документалист, обладатель премии "Оскар" Донн Алан Пеннебейкер. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Пеннебейкер умер в четверг у себя дома в США, заявил сын режиссера.
Одними из самых известных работ стали документальные фильмы о выдающихся музыкантах: Бобе Дилане ("Не оглядывайся", 1967), Элисе Купере ("Элис Купер", 1970), Дэвиде Боуи ("Зигги Стардаст и пауки с Марса", 1973), Джими Хендриксе ("Джими Хендрикс на рок-фестивале в Монтерее", 1986), группе Depeche Mode ("101", 1989) и др.
Пеннебейкер также сотрудничал с несколькими президентами США и создал картины о предвыборных кампаниях Джона Кеннеди и Билла Клинтона.
В 2013 году режиссер был удостоен премии "Оскар" за заслуги в кинематографе.
Ранее мы писали о том, что ушел из жизни известный американский режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс.
по теме
Умер знаменитый режиссер
Ушел из жизни известный американский режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс
Ушла из жизни легендарная актриса
На 76 году из жизни ушла легендарная актриса Расси Тейлор
"Черноморские игры-2019": определились обладатели первых мест
В Скадовске с 26 по 28 июля проходил XVII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры"
Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
На 93 году ушел из жизни легендарный актер из фильма о Джеймсе Бонде Дэвид Хедисон
Умер легендарный советский актер
На 61-м году ушел из жизни легендарный советский актер Денис Кмит