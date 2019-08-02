Ушел из жизни известный американский режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс. Об этом сообщает AP News.

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Известно, что режиссер ушел из жизни на 92 году после продолжительной болезни.



Харольд Принс поставил мюзиклы "Вестсайдская история", "Кабаре", "Скрипач на крыше", "Эвита", "Призрак Оперы". Он сотрудничал с композиторами Эндрю Ллойдом Уэббером и Стивеном Сондхаймом.



Принс за свою карьеру получил 21 театральную премию Tony Awards. Также он обладатель наград Американской академии достижений, Центра Кеннеди за вклад в американскую культуру, Национальной медали США в области искусств.

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