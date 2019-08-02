Умер знаменитый режиссер [ Редактировать ]
Ушел из жизни известный американский режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс. Об этом сообщает AP News.
Известно, что режиссер ушел из жизни на 92 году после продолжительной болезни.
Харольд Принс поставил мюзиклы "Вестсайдская история", "Кабаре", "Скрипач на крыше", "Эвита", "Призрак Оперы". Он сотрудничал с композиторами Эндрю Ллойдом Уэббером и Стивеном Сондхаймом.
Принс за свою карьеру получил 21 театральную премию Tony Awards. Также он обладатель наград Американской академии достижений, Центра Кеннеди за вклад в американскую культуру, Национальной медали США в области искусств.
Ранее сообщалось, что Квентин Тарантино завершает кинокарьеру.
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