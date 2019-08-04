На 85 году ушел из жизни советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев.

Сообщил о смерти музыканта народный артист России Николай Тамразов.

Токарев известен как исполнитель русскоязычного шансона. Настоящее имя Токарева - Вилен. В 1974 году эмигрировал из СРСР в США. В начале 90-х вернулся в Россию.

Ранее с СМИ появлялась информация об ухудшении состояния здоровья Токарева.

Также сообщалось, что умер знаменитый режиссер-документалист.