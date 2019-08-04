Умер легендарный Вилли Токарев [ Редактировать ]
На 85 году ушел из жизни советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев.
Сообщил о смерти музыканта народный артист России Николай Тамразов.
Токарев известен как исполнитель русскоязычного шансона. Настоящее имя Токарева - Вилен. В 1974 году эмигрировал из СРСР в США. В начале 90-х вернулся в Россию.
Ранее с СМИ появлялась информация об ухудшении состояния здоровья Токарева.
Также сообщалось, что умер знаменитый режиссер-документалист.
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