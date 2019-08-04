В субботу, 3 августа, в страшном ДТП погиб семилетний мальчик, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что ДТП произошло около села Петрово Беляевского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел в кювет, где столкнулся с деревом и перевернулся.

В автомобиле, кроме водителя, находились еще четверо пассажиров. Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, где один из потерпевших - семилетний мальчик скончался.

По данному факту начато уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Днепре 13-летний подросток спровоцировал ДТП.