Под Одессой в страшном ДТП разбился ребенок [ Редактировать ]
В субботу, 3 августа, в страшном ДТП погиб семилетний мальчик, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Известно, что ДТП произошло около села Петрово Беляевского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел в кювет, где столкнулся с деревом и перевернулся.
В автомобиле, кроме водителя, находились еще четверо пассажиров. Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, где один из потерпевших - семилетний мальчик скончался.
По данному факту начато уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в Днепре 13-летний подросток спровоцировал ДТП.
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