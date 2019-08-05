Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что есть большое количество продуктов, которые вредят мужскому здоровью. Так, известно, что некоторые популярные блюда стоило бы запретить есть представителям сильной половины человечества, так как она способна влиять на гормональный фон.

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Жареный картофель с мясом

Дело в том, что в подобных хорошо прожаренных продуктах образуются трансжиры. Чем это грозит? Во-первых, способствует появлению лишнего веса, а во-вторых, снижает уровень тестостерона.

Морепродукты

Рыбы, креветки и другие морские обитатели питаются растениями с пестецидами. Теперь о главном: пестициды нарушают работу эндокринной системы и влияют на мужские гормоны.

Консервы

При производстве консервов часто используются специальные смолы на основе химического вещества бисфенола А. Проблема в том, что он заметно снижает уровень тестостерона, способствует возникновению проблем с простатой.

Колбасы из супермаркета

Вакуумная упаковка из поливинилхлорида в процессе ожидания на полке наделяет продукты не лучшими свойствами. При длительной приверженности такому формату следствием могут стать гормональные сдвиги.

Пиво

Опять же все дело в фитоэстрогенах, которые содержатся в пиве. Отсюда и возможные последствия.

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