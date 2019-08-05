Известный певец Вилли Токарев был трижды женат. У звезды осталась вдова, киновед Юлия Бединская-Токарева. Также у Токарева четверо детей и двое внуков, а его наследство представляет собой недвижимость в Ялте, Москве и Нью-Йорке и авторские отчисления за сочиненные песни, пишет "Комсомольская правда".

Токарев владел двухкомнатной квартирой в Крыму (ее нынешняя стоимость составляет примерно 200 тысяч долларов), а в Москве - квартирой в сталинской высотке на Котельнической набережной.

По данным СМИ Вилли Токарев составил завещание, обеспечив всех своих близких. Так, отчисления за песни певец поделил между вдовой и детьми в равных долях.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный шансонье Вилли Токарев, который умер на 85 году жизни, боролся с онкологическим заболеванием.