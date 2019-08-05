Умер Вилли Токарев: кто получит наследство [ Редактировать ]
Известный певец Вилли Токарев был трижды женат. У звезды осталась вдова, киновед Юлия Бединская-Токарева. Также у Токарева четверо детей и двое внуков, а его наследство представляет собой недвижимость в Ялте, Москве и Нью-Йорке и авторские отчисления за сочиненные песни, пишет "Комсомольская правда".
Токарев владел двухкомнатной квартирой в Крыму (ее нынешняя стоимость составляет примерно 200 тысяч долларов), а в Москве - квартирой в сталинской высотке на Котельнической набережной.
По данным СМИ Вилли Токарев составил завещание, обеспечив всех своих близких. Так, отчисления за песни певец поделил между вдовой и детьми в равных долях.
Напомним, ранее мы писали о том, что известный шансонье Вилли Токарев, который умер на 85 году жизни, боролся с онкологическим заболеванием.
по теме
Умер легендарный Вилли Токарев
На 85 году ушел из жизни советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев
Умер знаменитый режиссер-документалист
На 95 году ушел из жизни легендарный режиссер-документалист, обладатель премии "Оскар" Донн Алан Пеннебейкер
Умер знаменитый режиссер
Ушел из жизни известный американский режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс
Ушла из жизни легендарная актриса
На 76 году из жизни ушла легендарная актриса Расси Тейлор
Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
На 93 году ушел из жизни легендарный актер из фильма о Джеймсе Бонде Дэвид Хедисон