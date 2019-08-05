Дело Гандзюк: приговоры вступили в силу [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, в ступил в силу приговор Покровского районного суда Днепропетровской области по делу убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк вступил в силу. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Речь идет о пятерых лицах, осужденных к лишению свободы за совершение нападения на Гандзюк.
Раньше сообщалось о том, что подозреваемые по делу Гандзюк признали вину. А также подозреваемый просит встречи с Зеленским.
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