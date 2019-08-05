В понедельник, 5 августа, в Харьковской области на автодороге "Чугуев-Милове" произошло ДТП. Известно, что в результате лобового столкновения легковушки и тягача с полуприцепом погибли двое людей, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции в регионе.

"Установлено, что 73-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2101" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, что в дальнейшем привело к столкновению с транспортным средством "International". От полученных травм водитель и 42-летняя пассажирка легковушки погибли на месте. 52-летний водитель тягача с полуприцепом был доставлен в Чугуевскую центральную районную больницу, состояние его здоровья удовлетворительное", - указано в сообщении полиции.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации дорожно-транспортного происшествия с Уголовным кодексом Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Нацполиция

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