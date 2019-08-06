Дискриминационная политика в отношении русскоязычных граждан, нарушение прав национальных меньшинств, в частности права на образование, навязывание единых стандартов - эти нововведения режима Порошенко - Парубия в гуманитарной сфере вызвали осуждение всего цивилизованного общества. Именно такой вывод можно сделать из интервью верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньера "Известиям".

Заньер жестко раскритиковал принятые Верховной Радой VIII созыва в националистическом порыве и подписанные президентом Порошенко законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств отметил, что эти законы носят дискриминационный характер, поскольку используют принцип "разделения между языками Евросоюза и всеми остальными" и неравную политику по отношению к разным нацменьшинствам.

По сути, заявления Заньера как нельзя точнее отражают все, о чем говорили представители "Оппозиционной платформы - За жизнь". Мы неоднократно обращали внимание украинской и мировой общественности на то, что "языковая статья" закона "Об образовании" является дискриминационной и противоречит законодательству Украины, поскольку нарушает статью 10 Основного Закона, которой гарантируется "свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

К сожалению, депутаты "перезагруженной" ВР и президент Порошенко проигнорировали наши заявления, как и позицию России, Польши, Венгрии, Румынии, а также выводы Венецианской комиссии, признавшей, что "языковая статья" не обеспечивает решения для языков, не являющихся официальными языками ЕС.

Языковой закон более чем справедливо и обоснованно вызвал резкую критику мирового сообщества. Ламберто Заньер прямо говорит, что данный закон вызывает серьезное беспокойство, поскольку был принят без консультаций с представителями нацменьшинств и не предусматривает защиту языков национальных меньшинств. А также предполагает, что "все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко - не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание".

Безусловно, принятие этих законов националистически озабоченными депутатами ВР целиком и полностью отвечало их идеологии - идеологии угарной русофобии и антироссийской истерии. Режим Порошенко - Парубия сознательно работал на раскол общества, сознательно препятствовал реинтеграции Донбасса, делая ставку на ура-патриотический электорат. И поплатился за это. Украинский народ отправил на свалку истории псевдопатриотов всех мастей.

Сегодня исправлять ошибки старой власти предстоит новой ВР. "Изменение законов - это прерогатива национального парламента. В них есть некоторые аспекты, которые необходимо дополнить, обеспечив право нацменьшинств на образование…" - эти рекомендации верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств должны стать руководством к действию для новой власти. Отказ от политики пещерного национализма позволит не только консолидировать общество, но и объединить страну. И в этих вопросах - вопросах единства, "сшивания" страны - мы готовы работать со всеми здравомыслящими, прагматичными политическими силами, которые ставят своей целью мир и возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.