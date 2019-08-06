Тотальные фальсификации и нарушения в процессе подсчета голосов сделали невозможным установить результат народного волеизъявления по одномандатному избирательному округу №50 в Донецкой области. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Центральной избирательной комиссии принять единственно правильное, справедливое и законное решение о проведении перевыборов в данном избирательном округе.

Ситуация, которая сложилась на избирательном округе №50 Донецкой области, стала вопиющим примером фальсификаций результатов выборов и тотального игнорирования норм законодательства. Расхождение данных между протоколами участковых избирательных комиссий и данными, внесенными в электронную систему "Выборы-2019". Исчезновение членов Окружной избирательной комиссии вместе с протоколами об итогах голосования при передаче информации в ЦИК. Массовая порча и уничтожение бюллетеней с голосами избирателей. Все это было сделано для того, чтобы исказить волеизъявление избирателей.

Массовые протесты против попыток фальсификации голосования, вмешательство в ситуацию правоохранительных органов, судебные разбирательства, пересчет голосов по участкам на округе и вынужденное включение ЦИК в процесс установления результатов выборов не остановили фальсификации. При пересчете бюллетеней оказалось, что пятая часть их преднамеренно испорчены - голоса избирателей выброшены в мусорную корзину.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что в таких условиях Центральная избирательная комиссия обязана принять постановление о невозможности установить итоги голосования в одномандатном избирательном округе №50. Прецеденты таких решений уже были в политической истории Украины. В 2012 году ЦИК принимала решения о невозможности установить итоги голосования в 5 одномандатных округах.

Мы требуем от ЦИК проявить ответственность и поступить согласно нормам украинского законодательства и принципам демократии. На этом округе должны состояться перевыборы, а все причастные к фальсификациям должны понести суровое наказание. Приняв любое другое решение, ЦИК возьмет на себя ответственность за массовые фальсификации, нарушения украинского законодательства и игнорирование воли украинских граждан.