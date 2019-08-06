Нові технології рятують життя. У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі з'явилося обладнання, яке дозволить лікувати більше маленьких пацієнтів.

Як проводять найскладніші операції - бачили наші журналісти.

У десятирічного Михайлика пухлина головного мозку. Кілька місяців тому хлопчика успішно прооперували. На самопочуття не жаліється.

"Хочу одужати, а потім вже думати, що там робити буду... бавитись", - говорить Михайло Лужецький, пацієнт Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Під час операції лікарі використовують ось такі спеціальні катетери. Аби бачити до найдрібніших деталей усе, що відбувається в організмі маленького пацієнта.

"Катетр заходить через вену, от кусок видно йде в серце. Цей катетер хірург контролює, бо він рентгеноконтрастний, бо його видно на рентгені, він собі проходить і виходить там, де зручно Михайлові і нам - отут".

Для складних маніпуляцій використовували 40-річний рентген-апарат. Старе обладнання - це більше часу, та й зламатися може будь-коли. Але тепер у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі з'явився новий цифровий апарат.

"Це сучасна апаратура, яка має цифрову технологію, яка дуже важлива для безпеки пацієнта, має менше радіологічне навантаження", - говорить Андрій Синюта, директор Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

За допомогою нового рентген-апарата медики швидше оперують маленьких пацієнтів. А отже дитина - менше перебуває під наркозом. За останні три дні тут вже провели п'ять складних операцій.

"Це саме стосується операцій з ендопротезами реконструкцій кісток, пересадки кісток. Безпека пацієнта і впевненість про те, що операція пройшла вдалою - можна підтвердити протягом кількох хвилин, або в реальному часі", - зазначає Роман Кізима, дитячий онколог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Рентген-апарат для дитячої лікарні придбали благодійники. Коштувало обладнання понад 2 мільйони гривень.

"Зазвичай, ми не збираємо на обладнання або на щось інше. Нас підтримують українці, просто тисячі українців кожним своїм внеском, він може бути будь-якої суми. І коли лікарня попросила нас купити таке обладнання - тому що вони дуже і дуже його потребували, то ми зрозуміли що це потрібно і ми порадилися з ними і придбали", - говорить Олена Шкарпова, комунікаційна директорка фонду "Таблеточки".

Нове обладнання дозволить застосовувати в Україні й найсучасніші світові лікарські методики. У медичному центрі вже підписали договори про співпрацю з різними країнами. І скоро почнуть обмін з однією з провідних американських клінік.