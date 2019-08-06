Всеукраїнські змагання юних рятувальників розпочалися у Львові. Рятують потерпілих на воді, у пожежі та надають першу медичну допомогу. Усе це під силу дітлахам від 10 років.

Хто найспритніший та найсильніший - знає Христина Гашенко.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. На плацу - чотириповерхівка. Головне завдання юних пожежників - з палаючої будівлі врятувати потерпілого. За першість змагається команда учасників дитячого руху "школи безпеки" з Тернопільської області.

Учасники команди намагаються якнайшвидше впоратися із завданням. Допомагають тренерські настанови.

"Назар, піднімай мотузку! Сильніше! Зараз, зараз".

Із завданням команда впоралася майже за 9 хвилин. Але учасники розчаровані. Пройти дистанцію планували на 4 хвилини швидше.

"Спочатку все було легко, але потім сказали, що у нас щось було не так - я почала дуже хвилюватися і мені стало важко, але все добре", - розповідає Юлія Гончарук, учасниця змагань.

"Ми не зробили одної страховки, забулися взяти мотузочку, але в загальному -я задоволена роботою команди, тому що це молоденькі, самі найменші учасники мої, юні рятувальники", - говорить Людмила Лещук, тренер.

Тренер заспокоює своїх підопічних і підбадьорює:

"Підійшли до мене, всі-всі-всі, молодці!"

В цей час інші команди змагаються на воді. Юні рятувальники на швидкість долають 50-метрову дистанцію. За допомогою малібу намагаються дістати потерпілого із середини басейну.

За першість змагаються команди із Києва та Волині. Кілька штрафів - і перемога за останніми.

"Суть полягає в тому, щоб навчити дітей як діяти у екстремальних ситуаціях на воді. Це надання допомоги як самому собі, так і людині, яка цього потребує", - говорить Артем Вагін, головний суддя змагань з рятування на акваторії.

Зазвичай, учасники змагань - це майбутні працівники ДСНС, - таку статистику ведуть організатори заходу. Через 4 дні судді оберуть три найкращі команди, уже наступного року вони візьмуть участь в міжнародних змаганнях.