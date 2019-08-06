Будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у политической силы есть шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра. Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

"У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев (глава правления НАК "Нафтогаз Украины"), Юрий Витренко (исполнительный директор "Нафтогаза"), Алексей Гончарук (заместитель председателя ОП по экономическим вопросам) и Владислав Рашкован (исполнительный директор Международного валютного фонда)", - сказал Арахамия.

Так, на вопрос, кто может стать главой новой Верховной Рады, то он назвал "безальтернативным" кандидатом на этот пост главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. "Я думаю, спикером будет Дмитрий Разумков. В Трускавце у нас не было вообще ни одного альтернативного кандидата. Это безальтернативный кандидат", - заявил Арахамия.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил замов главы Госпогранслужбы.