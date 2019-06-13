Партия "Слуга народа" представила структуру штаба [ Редактировать ]
В четверг, 13 июня, председатель штаба партии "Слуга Народа" Александр Корниенко рассказал о предвыборной кампании партии. Об этом пишет "Украинская правда".
Так партия будет состоять из трех больших блоков.
"Первый блок - это содержательная история, программа, которую курирует идеолог нашей партии и президентской кампании Руслан Стефанчук", - сказал Корниенко.
"Есть технологическая часть штаба, но по причинам безопасности мы этих людей не светим, ведь они фактически будут заниматься курированием мажоритарных кампаний. Мы все знаем, что в Украине это непростая история", - отметил он.
По его словам, третий блок - это диджитал, за который отвечает Михаил Федоров.
"Будет мощная история с местными диджитал-кампаниями, где все будет делаться децентрализованно, на местах", - добавил политик.
Кроме того, глава штаба рассказал, что заработает полноценный пресс-офис во главе с Евгенией Кравчук, а пресс-секретарем партии станет Татьяна Цыба.
Ранее мы писали о том, что Порошенко обнародовал список партии.
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