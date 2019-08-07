Леонардо Ди Каприо женится: кто стал избранницей легенды [ Редактировать ]
В СМИ появилась информация о помолвке Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне. Известно, что актер решил сделать предложение избраннице по совету близкого друга - Брэда Питта. Дата торжества пока неизвестна.
Стоит отметить, что голливудский актер никогда не был женат или помолвлен. 5 августа западные журналисты сообщили о том, что Леонардо все-таки решил остепениться. По информации инсайдеров, артист сделал предложение 22-летней возлюбленной Камилле Морроне.
Пока ни сам артист, ни его избранница слухи не прокомментировали. Однако, Леонардо и Камила проводят вместе все свободное время, а друзья Ди Каприо утверждают, что он никогда не был так счастлив. Западные журналисты уверены, что актер мог решиться на ответственный шаг и из-за беременности Морроне, якобы, девушка находится на ранних сроках, поэтому пока не афиширует интересное положение.
Раньше сообщалось о том, что Леонардо Ди Каприо заметили с возлюбленной. А также Леонардо Ди Каприо снимется в блокбастере Спилберга.
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