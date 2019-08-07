В Турции произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Пострадали 12 человек, один из которых - гражданин Нидерландов - скончался. Об этом сообщает Yeni Alanya.

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Известно, что ДТП случилось во время поездки на сафари в горах возле курортного района Манавгат. Водитель не справился с управлением, автобус перевернулся и упал с высоты 20 метров.

Раньше сообщалось о том, что ямы на дорогах в Черкассах убили человека. А также ВАЗ протаранил микроавтобус и легковушку