В Черкассах произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает "Про все".

Известно, что авария случилась во время Международного мотофестиваля "Дорога на Сечь". Мотоциклист на скорости влетел в яму из-за чего утерял управление. Водитель и пассажир байка слетели с него.

Читайте также В Днепре произошло тройное ДТП (фото)

30-летний водитель погиб на месте ДТП, а его девушка находится в клинике с тяжелыми травмами.

"Происшествие случилось на Смелянском шоссе напротив АЗС. Водитель мотоцикла въехал в яму в асфальте - дорога там просто ужасная. От удара мотоцикл и его пассажиры разлетелись в разные стороны", - сказано в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что ВАЗ протаранил микроавтобус и легковушку. А также под Львовом столкнулись два мотоциклиста.