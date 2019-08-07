Август для многих знаков зодиака станет отличным временем, чтобы завершить намеченные дела и подготовиться к наступлению осени. Гороскоп оп картам таро дает slovofraza.com.

Овен

"Суд" указывает Овнам на то, что начало августа для них будет временем освобождения от забот, разрешения трудностей и достижения поставленных ранее задач. По этому Аркану Овны смогут отстоять свое честное имя, выиграть судебное заседание, но при условии, что не будут сидеть сложа руки. По карте "Отшельник" Овны смогут на время оставить заботы, чтобы восстановить силы, отдохнуть после напряженной работы и определиться с направлением, в котором они будут работать для достижения личного благополучия.

"Сила" говорит о возможности преодолеть любые преграды, но для этого Овнам придется оставить импульсивность и желание действовать с наскока. По этой карте важно разработать стратегию, чтобы быстро разрешить любые спорные вопросы.

Телец

"Дурак" в раскладе говорит Тельцам о том, что некоторое время в их жизни будут происходить события, которые невозможно взять под контроль. Тельцам важно оставаться в спокойном состоянии и не совершать опрометчивых поступков, чтобы не одурачить самих себя. Спустя время все встанет на свои места, и Тельцы смогут принять верное решение.

"Маг" указывает на огромный потенциал, которым Тельцам стоит воспользоваться без промедления. По этой карте удастся занять лидерские позиции, а также повести людей за собой, чтобы достичь командного успеха и завоевать авторитет. "Колесница" сулит Тельцам прорыв. По этому Аркану важно приниматься за дела немедля, чтобы потом не сожалеть о потерянном времени. Избавление от трудностей придет, если Тельцы смогут преодолеть страх перед неизвестностью.

Близнецы

Начало августа для Близнецов вряд ли можно назвать простым. По карте "Башня" им придется избавиться от всего, что мешает дальнейшему развитию. Это могут быть привязанности и привычки, дела и люди. Близнецам нужно определиться с тем, что их сдерживает, и оставить это за спиной.

Аркан "Мир" - карта достижения цели. По ней дела идут своим чередом, наступает развязка и понимание того, что жизнь не стоит на месте, события происходят не случайно, а являются отражением сделанного в прошлом. Аркан "Верховная жрица" символизирует мудрость. По ней Близнецы интуитивно поймут, в каком направлении нужно двигаться, и что следует предпринять для обретения личного счастья. Карта предупреждает Близнецов от том, что спешка может привести к проблемам.

Рак

"Солнце" сулит Ракам завершение проблем, связанных с финансовым положением. По этому Аркану в начале августа Раки смогут привлечь в жизнь материальное благополучие за счет накопленных навыков и умений, а также благодаря врожденной интуиции. Она подскажет верное направление, которое приведет к успеху. "Отшельник" говорит о том, что Ракам необходимо взять паузу.

Отстранившись на время от суеты, Раки поймут, что именно их сдерживает и не дает идти путем развития. Разобравшись с насущными проблемами, они смогут вновь встать на дорогу, ведущую к благополучию. В конце месяца Ракам важно быть осторожными. Аркан "Дурак" предупреждает о том, что к делам нужно относиться со всей серьезностью и ответственностью, иначе халатность приведет к непредсказуемым результатам, которые вряд ли понравятся Ракам.

Лев

"Смерть" указывает Львам на серьезные жизненные перемены. Судьба делает очередной поворот, и Львам важно вскочить в вагон, чтобы открыть перед собой новые горизонты. Боязнь оставить что-то ожившее в прошлом может стать непреодолимым препятствием. "Солнце" указывает Львам на счастливый период, когда можно не опасаться за исход дел.

По этому Аркану судьба улыбается представителям этого Знака, и им становятся доступны любые направления для реализации своего потенциала и получения жизненного опыта. "Императрица" - карта процветания и мудрости. По этому Аркану Львы смогут достичь всего, что запланировали, но при условии, что не будут торопить события. Мудрость и врожденная интуиция помогут Львам преодолеть преграды на пути к личному счастью.

Дева

"Звезда" указывает Девам на благополучие и счастье. По этому Аркану важно соблюдать осторожность и исключить спешку. Усилия обязательно окупятся, если они будут подкреплены честным трудом. "Дурак" символизирует случайность, которая может оказаться Девам на руку. По этому Аркану судьба может преподнести как сюрприз, так и урок, который важно запомнить.

Девы не смогут повлиять на ход событий, но у них получится минимизировать риск, если действовать не спеша. Совет карты "Император" - прислушаться к внутреннему голосу, чтобы найти истину, но при этом не забывать о делах и обязанностях. Их честное выполнение станет для Дев залогом успехов. Кроме того, Девам перед выполнением каждой задачи стоит задавать себе вопрос о том, стоит ли оно приложенных усилий.

Весы

"Колесница" указывает Весам на победу после длительной борьбы и призывает к осторожности. Весам потребуется огромное количество сил, чтобы получить долгожданные результаты, а значит, в начале месяца нужно уделить внимание физическому развитию и восстановлению запасов энергии.

"Правосудие" указывает Весам на использование лучших черт характера: это честность, непредвзятость и неподкупность. Они позволят принимать верные решения и в дальнейшем уберегут от неприятностей. Карта "Влюбленные" является арканом выбора и нередко требует жертв во благо будущего. Весам по этому Аркану в августе не стоит торопиться, ведь судьбоносные решения накладывают отпечаток не только на этот месяц, но и на более длительное время.

Скорпион

"Иерофант" указывает Скорпионам на возможность получить дельный совет и даже найти наставника, который поможет преодолеть трудности. По этой карте в начале месяца нужно использовать приобретенный опыт для того, чтобы прийти к желаемому результату без промедления. По карте "Звезда" Скорпионы могут быть уверены в правильности своего выбора.

Семнадцатый Аркан нередко называют одним из ангелов-хранителей, который сопровождает в пути и не дает совершить опрометчивых поступков. Карта "Смерть" сулит Скорпионам неприятности лишь в том случае, если они продолжат цепляться за прошлое и пользоваться устаревшими приемами. По этой карте важно следовать за прогрессом, без сожаления оставляя старые привычки и дела, ведущие в никуда.

Стрелец

Стрельцам "Маг" указывает на то, что благодаря находчивости и решительности они смогут достичь великолепных результатов, а также взять под контроль любые обстоятельства. По этому Аркану нужно оставить попытки отложить выполнение дел, иначе награда найдет другого героя. "Луна" в раскладе указывает на то, что в середине месяца Стрельцы столкнутся с внутренними противоречиями.

Неверно растолкованные слова или сновидения могут стать причиной остановки дел и состояния тревожности. По этой карте придется посмотреть своим опасениям в глаза, иначе Стрельцы будут долгое время блуждать в потемках, не видя выхода из сложившейся ситуации. "Суд" предрекает Стрельцам благополучный исход затеянного дела. Для того, чтобы препятствия на пути встречались как можно реже, нужно положиться на свои знания и интуицию. Доверие незнакомцам может отдалить от поставленной цели, а то и вовсе завести в тупик.

Козерог

"Звезда" сулит Козерогам благоприятный исход любого дела, но только в том случае, если они будут действовать разумно, не пытаясь обманом завоевать расположение окружающих или стяжать себе блага. "Колесница" указывает на то, что в середине месяца Козероги смогут совершить рывок вперед, чтобы завершить начатый путь и получить заслуженную награду.

По этому Аркану промедление будет равно поражению, а значит, медлить не нужно. "Солнце" является символом победы и счастья. По этой карте в жизнь приходят лишь позитивные события и новости, удается взобраться на очередную вершину и запланировать покорение новых высот.

Водолей

Водолеи в начале августа на себе ощутят влияние капризной удачи. По карте "Колесо фортуны" они смогут поправить материальное положение за счет случайности, к примеру, спонтанной покупки лотерейного билета. Понять, что именно следует предпринять, Водолеям поможет интуиция. "Иерофант" символизирует успехи в деловой среде.

По этой карте Водолеи смогут занять высокое положение, но при этом им важно оставаться честными, неподкупными и непредвзятыми. Эти качества позволят уберечься от промахов и создания отрицательной репутации. Совет карты "Маг" на конец августа - принимать самостоятельные решения, не идти на поводу окружения и учиться подчинять обстоятельства себе. Не всегда Водолеи смогут что-то поменять, но они в силах избежать ошибок, если перестанут торопиться и закрывать глаза на подсказки Вселенной.

Рыбы

"Башня" указывает Рыбам на то, что они должны перестать действовать по шаблону. По этой карте обстоятельства нужно подчинить себе, чтобы управлять своей жизнью и иметь возможность развиваться, а не топтаться на месте. "Сила" сулит Рыбам прорыв, если они возьмут себя в руки и перестанут строить замки из песка. Иллюзиям не место в жизни тех, кто настроен решительно и жаждет перемен в лучшую сторону.

Этот Аркан говорит о благоприятном периоде, когда настойчивость и честность окупаются в короткий срок, а также приходит избавление от проблем. Аркан "Дурак" несет в себе предупреждение. По этой карте Рыбам следует быть внимательными, чтобы в дела не закрались ошибки. Самонадеянность и халатность могут привести к непоправимым проблемам, а значит, свои обязанности нельзя перекладывать на плечи окружающих.

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