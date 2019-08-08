Умер лидер группы Silver Jews Дэвид Берман [ Редактировать ]
На 52 году ушел из жизни американский музыкант, поэт и лидер групп Silver Jews и Purple Mountains Дэвид Берман. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Drag City.
Известно, что после 10-летнего перерыва в июне 2019 года Берман выпустил новый альбом с группой Purple Mountains, в состав которой входят участники Woods Джереми Эрл, Джарвис Тавенье, Аарон Неве и Кайл Форестер, а также певица и автор песен Анна Сент-Луис. В августе они планировали отправиться в тур.
Ранее сообщалось, что умер известный украинский юрист.
по теме
Умер Вилли Токарев: кто получит наследство
Известный певец Вилли Токарев был трижды женат
Умер легендарный Вилли Токарев
На 85 году ушел из жизни советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев
Умер знаменитый режиссер-документалист
На 95 году ушел из жизни легендарный режиссер-документалист, обладатель премии "Оскар" Донн Алан Пеннебейкер
Умер знаменитый режиссер
Ушел из жизни известный американский режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс
Ушла из жизни легендарная актриса
На 76 году из жизни ушла легендарная актриса Расси Тейлор