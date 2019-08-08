На 52 году ушел из жизни американский музыкант, поэт и лидер групп Silver Jews и Purple Mountains Дэвид Берман. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Drag City.

Известно, что после 10-летнего перерыва в июне 2019 года Берман выпустил новый альбом с группой Purple Mountains, в состав которой входят участники Woods Джереми Эрл, Джарвис Тавенье, Аарон Неве и Кайл Форестер, а также певица и автор песен Анна Сент-Луис. В августе они планировали отправиться в тур.

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