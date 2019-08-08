В среду, 7 августа, после тяжелой болезни на 71 году жизни умер известный украинский юрист Василь Кисиль. Он был известен как основатель юридической компании " Василь Кисиль и партнеры". О смерти сообщило в Facebook адвокатское объединение.

Кисиль являлся одним из ведущих украинских экспертов в сферах международного частного права, гражданского права и законодательства об инвестициях. Неоднократно возглавлял списки лучших юристов Украины.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни легендарный украинец.