Умер известный украинский юрист [ Редактировать ]
В среду, 7 августа, после тяжелой болезни на 71 году жизни умер известный украинский юрист Василь Кисиль. Он был известен как основатель юридической компании " Василь Кисиль и партнеры". О смерти сообщило в Facebook адвокатское объединение.
Кисиль являлся одним из ведущих украинских экспертов в сферах международного частного права, гражданского права и законодательства об инвестициях. Неоднократно возглавлял списки лучших юристов Украины.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни легендарный украинец.
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