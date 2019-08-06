Ушел из жизни легендарный украинец [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, ушел из жизни легендарный украинец Яков Шифрин. Известному ученому было 99 лет. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Шифрин - автор более 380 научных работ, в том числе 14 монографий. Под его руководством подготовлено около 20 докторов и более 50 кандидатов наук.
Яков стал пожизненным действительным членом Международного института радиоинженеров (США), он был доктором технических наук, профессором. Участник Второй мировой войны, награжден пятью орденами и 20 медалями. В 2016 году ему дали звание "Почетный гражданин Харькова".
Ранее сообщалось, что умер знаменитый режиссер-документалист.
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