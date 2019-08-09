Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Национального инвестиционного совета. Об этом говорится в указе главы государства №588 от 9 августа.

Зеленский ввел в персональный состав Национального инвестиционного совета трех человек - главного исполнительного директора корпорации Citigroup Inc. по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки (Соединенные Штаты Америки) (по согласию) Дэвида Ливингстона, председателя правления и исполнительного директора компании Rakuten Inc. (Япония) (по согласию) Хироши Mикитани и старшего вице-президента, финансового директора компании General Electric (США) (по согласию) Джейми Миллера.

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Кроме того, в персональном составе Национального инвестиционного совета утверждены заместители руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук и Вадим Пристайко.

В то же время, из состава Национального инвестиционного совета выведен Джеймс Коулз. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина вместе с международными партнерами будет делать все возможное и невозможное для наступления мира на Донбассе.