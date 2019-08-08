До конца 2019 года в Украине нынешняя власть намерена провести земельную реформу и открыть рынок земли уже в следующем году. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн гектаров, которая (земля) является одной из лучших в мире по своему качеству", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что в стране уже есть турецкие компании, которые будут владеть землей, и выразил надежду, что их будет больше.

"Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится со Вселенским патриархом.