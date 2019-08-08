Встреча Зеленского и Вселенского патриарха: что обсуждали [ Редактировать ]
В Стамбуле, на Фанаре состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского Патриарха Варфоломея I.
Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку Украины.
"Наша общая ценность - жизнь человека. И это для меня главное, особенно сейчас, когда я стал Президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", – подчеркнул Глава государства.
Также в программе визита президента Украины в Турцию - посещение храма Святого Георгия, расположенного на территории Вселенской Патриархии.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский сделал заявление касательно земельной реформы. А также президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина вместе с международными партнерами будет делать все возможное и невозможное для наступления мира на Донбассе.
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