Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний в мире. Для того, чтобы точно знать, что вы не болеете этим заболеванием необходимо иметь ввиду, какие первые симптомы диабета.

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Симптомы сахарного диабета 1 типа

Диабет 1-го типа развивается стремительно и обладает ярко выраженными проявлениями:

Резкая потеря веса;

Усталость;

Сонливость;

Частые позывы к мочеиспусканию.

Симптомы возникают внезапно и при внимательном отношении не остаются незамеченными.

Симптомы сахарного диабета 2 типа

Второй тип сахарного диабета - самый распространенный и при этом самый сложный в распознавании. Болезнь протекает медленно, и, несмотря на большое количество возможных симптомов, обычно они выражены слабо.

Для диабета второго типа свойственны:

Сухость во рту и жажда;

Снижение веса;

Обильное мочеиспускание;

Постоянная усталость;

Сонливость, чувство слабости, раздражительность;

Ощущение покалывания в пальцах, онемение конечностей;

Значительная внезапная потеря веса, несмотря на высокий аппетит;

Тошнота, иногда - рвота;

Кожа сухая, возможен сильный зуд, долгое заживление ран и ссадин;

Инфекции мочевыводящих путей;

Повышенное давление.

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