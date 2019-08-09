Сахарный диабет: первые симптомы заболевания [ Редактировать ]
Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний в мире. Для того, чтобы точно знать, что вы не болеете этим заболеванием необходимо иметь ввиду, какие первые симптомы диабета.
Симптомы сахарного диабета 1 типа
Диабет 1-го типа развивается стремительно и обладает ярко выраженными проявлениями:
- Резкая потеря веса;
- Усталость;
- Сонливость;
- Частые позывы к мочеиспусканию.
Симптомы возникают внезапно и при внимательном отношении не остаются незамеченными.
Симптомы сахарного диабета 2 типа
Второй тип сахарного диабета - самый распространенный и при этом самый сложный в распознавании. Болезнь протекает медленно, и, несмотря на большое количество возможных симптомов, обычно они выражены слабо.
Для диабета второго типа свойственны:
- Сухость во рту и жажда;
- Снижение веса;
- Обильное мочеиспускание;
- Постоянная усталость;
- Сонливость, чувство слабости, раздражительность;
- Ощущение покалывания в пальцах, онемение конечностей;
- Значительная внезапная потеря веса, несмотря на высокий аппетит;
- Тошнота, иногда - рвота;
- Кожа сухая, возможен сильный зуд, долгое заживление ран и ссадин;
- Инфекции мочевыводящих путей;
- Повышенное давление.
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