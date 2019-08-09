Гематоген любят многие взрослые и дети. В нем содержится большое количество железа, поэтому его главное предназначение - восполнение дефицита железа в организме человека. Кроме того, он богат белками, жирами, углеводами и минералами.

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Итак, давайте разберемся, кому нужно есть гематоген. Врачи рекомендуют это профилактическое средство людям, которые имеют проблемы со зрением.

Также дополнительно повышается работоспособность, укрепление иммунной системы, нормализация работы пищеварительного тракта. Благодаря своему сбалансированному составу (витамины и микроэлементы) гематоген может употребляться и здоровыми людьми как пищевая добавка.

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