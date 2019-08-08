Авокадо - уникальный фрукт, который содержит в себе не только большое количество углеводов, но и полезных жиров. Так, ученые выяснили, что регулярное потребление авокадо способствует улучшению сердечно-сосудистой системы, а также пищеварения. Исследователи назвали пять главных причин, почему нужно есть авокадо.

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Авокадо богат витаминами

Так, в 100 граммах авокадо можно обнаружить: витамин K (26% от суточной нормы), фолиевую кислоту (20% от суточной нормы), витамин С (17% от суточной нормы), калий (14% от суточной нормы), витамин B5 (14% от суточной нормы), витамин B6 (13% от суточной нормы) и витамин Е (10% от суточной нормы).

Авокадо может снизить уровень холестерина

Исследования показали, что авокадо при регулярном потреблении способен значительно снизить уровень плохого холестерина (до 22%) и повысить уровень хорошего холестерина (до 11%), а также уменьшить количество триглицеридов (на 20%).

Авокадо полезен для зрения

Мало того, что авокадо увеличивает всасываемость антиоксидантов из других продуктов, он также богат антиоксидантами сам по себе. В частности, он содержит такие вещества, как лютеин и зеаксантин, которые чрезвычайно важны для здоровья глаз.

Авокадо способен предотвратить рак

В рамках одного из научных экспериментов ученым удалось прийти к выводу, что регулярное потребление авокадо ингибирует рост клеток рака простаты. Однако, принимая эту информацию во внимание, важно иметь в виду, что эти исследования были проведены на изолированных клетках, так что условия их существования в организме человека могут существенно повлиять на результаты.

Авокадо может облегчить артрит

Исследования показали, что экстракт авокадо может облегчить симптомы артрита костей (остеоартроза), включая тянущую боль, увеличение объема суставов и костные выросты.

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