В пятницу, 9 августа, стало известно о том, что украинские туристы застряли в аэропорту Египта. Об этом podrobnosti.ua сообщили застрявшие в аэропорту туристы.

"Помогите!!! Мы туристы в Шарм-эль-Шейхе. Компания JoinUp. Рейс 2068. Уже сутки не можем улететь из Египта. Нас снова везут в новый отель! В посольство дозвонились - они ничем помочь не могут! Когда нас заберут в новый отель не знаем. Стоим на жаре. Много маленьких деток!", - обратились за помощью в редакцию podrobnosti.ua.

Известно, что на рейс должны были попасть более 100 пассажиров. А вылет самолета из Шарм-эль-Шейха должен был состояться 8 августа.

Также удалось выяснить, что самолет, которым должны были лететь отдыхающие обслуживает авиакомпания Bukovyna Airlines.

В Министерстве иностранных дел Украины ситуацию не комментируют.

Отметим, что в связи с задержкой вылета из Египта, самолет не забрал туристов в Борисполе. Таким образом, люди теряют дни отпуска и не попадают на курорт.

По состоянию на 12:50, пассажирам продлили проживание в отеле и сообщили, что рейс будет осуществлен завтра, 10 августа.

В это же время туристическая компания Join UP выразила свою позицию о случившемся, предоставив данный материал:

Рейсы BKV 2068 с Шарм-эль-Шейхе в Киев (Борисполь), запланированный на 16:10, не смог вылететь вовремя. Причина - технические неисправности.

Авиакомпания Bukovyna Airlines заранее сообщила нам, о новом времени вылета - 19:50. Мы сообщили о нем пассажиров в смс. В связи с этим туристы оставались в своих гостиницах и прибыли в аэропорт уже в новое время вылета.

К сожалению, авиакомпания перенесла рейс во второй раз. Как только мы в Join UP! получили информацию о новом времени вылета, организовали трансфер туристов из аэропорта в отель. Время отправления транспорта - 22:30.

Мы поселили туристов в гостинице Xperience parkland. Сейчас они отдыхают и ждут своего вылета.

То есть, "людей, которые стоят на солнце часами и ждут" не было. Координация действий в этой ситуации происходила максимально быстро и точно, мы сделали все, что от нас зависит, чтобы туристам было комфортно. В соответствии с правилами перевозки пассажиров, в случае задержки рейса именно авиакомпания должна предоставить туристам напитки и поселение в гостинице. Но мы, как туроператор, который заботится о своих туристах, не стали ждать и предоставили обслуживания пассажирам самостоятельно

Представители туроператора добавили, что по предварительным данным, рейс из Шарм-эль-Шейхе запланирован на 22.00 9 августа.

Ранее сообщалось, что в Ливии дроны уничтожили украинский самолет, а также на Фиджи произошла жуткая авиакатастрофа.