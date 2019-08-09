Зеленский подписал важный указ о контрразведке в стране [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении начальника Департамента контрразведки в государстве. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте президента Украины.
"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский провел судьбоносную встречу. А также Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней своего правления.
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