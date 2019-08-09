В пятницу, 9 августа, в Международный день коренных народов мира, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа.

Встреча состоялась по совместной инициативе сторон. Ее цель - углубление сотрудничества Офиса Президента, представительства главы государства в Крыму, Меджлиса крымскотатарского народа и координацию усилий для деоккупации полуострова и его реинтеграции.

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"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам в отношении Крыма, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе предпринимать, что уже осуществляется с вашей стороны", - отметил Владимир Зеленский.

Участники обсудили вопросы защиты прав человека, в частности политзаключенных, на территории временно оккупированной АР Крым и Севастополя. Также речь шла о законодательных инициативах и гуманитарных вопросах.

Напомним, 20 марта 2014 года украинский парламент принял постановление "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно гарантии прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства". Согласно документу, Украина гарантирует сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного и всех национальных меньшинств Украины. Также гарантируется защита и реализация неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенной и независимой Украины.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней своего правления. А также президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина вместе с международными партнерами будет делать все возможное и невозможное для наступления мира на Донбассе.